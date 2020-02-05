Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde barış planına tepki gösteren Erdoğan, konuşmasını yaptığı sırada İsrail ve Filistin haritalarını gösterdi. İsrail'in adım adım Filistin'i işgal ettiğini söyleyen Erdoğan, "Kudüs davasına sahip çıkacağız." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının o bölümü

İİT dönem başkanlığımız sırasında Kudüs davasına sahip çıktık. Gerek bölgesel platformlarda gerekse BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını reddettirdik. Biz Kudüs konusundaki duruşumuzla aynı zamanda Hıristiyanların da bir kısım Musevilerin de hakkını koruduk. Tam 4 asır Kudüs'e hizmet eden bir ecdadın torunları olarak başka türlü davranamazdık. Tarihimizin ve inancımızın gereği neyse onu yaptık.

BARIŞ DEĞİL İLHAK PLANI

ABD yönetimi bir plan açıkladı. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir barış değil, ilhak planıdır. Buradan soruyorum, akıl, vicdan sahibi hangi kimse buna saygı gösterebilir? Bu plan milyonların geri dönüş hakkı verilmeyeceğini söylüyor. Kendi topraklarına bir daha dönemeyecek. Bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs'ün ve Filistin'in İsrail'e peşkeş çekilmesini kim içine sindirebilir? Türkiye'deki hahambaşını burada kabul ettik. Bizde düşmanlık kin yok. Bunların her yerinden nefret akıyor, kin akıyor. Bunların eli savunmasız kadınlara kalkıyor. Sabilere, çocuklara kalkıyor. Yerlerde sürüklüyorlar. Bunlar bu denli insanlıktan nasibini almamış tiplerdir.

NE YAPARSANIZ YAPIN BAŞARAMAYACAKSINIZ

Türkiye olarak Filsitin'i işgal planını reddetttik. Ardından Mahmud Abbas ile telefonda, Hamas lideri Hanniye ile yüz yüze görüştük. Türkiye'nin güçlü tepkisinin kimi Arap ülkelerini tavır değişikliğine zorladığını görüyoruz. ABD gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız.

Arap Birliği ve İİT'nin geçtiğimiz günlerde aldığı kararları olumlu karşılıyor ve destekliyoruz. Kudüs'ü gasp etme girişimine sessiz kalanları ise tarih asla affetmeyecek. Gün sessizliğe gömülme değil, Kudüs'e sahip çıkma günüdür. 1967 temelinde başkenti doğu Kudüs olan egemen, bitişik ve bağımsız bir Filistin'i savunmaya devam edeceğiz.