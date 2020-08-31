Biden'ın 28 Temmuz'da ulusal çapta yüzde 9 önde olduğu göz önüne alındığında Trump'ın yavaş da olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor.

TRUMP, SEÇİMİN KADERİNİ 'SALINCAK' İLE LEHİNE ÇEVİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Donald Trump, anketlerdeki asıl atılımı, seçimlerin kaderini belirleyecek "swing (salıncak)" eyaletlerde yaptı.

Salıncak eyaletlerin başında bulunan Michigan'da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 8,4 önündeyken bu rakam, bugün yüzde 2,6'ya düştü. Bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 7,4 önündeyken, bugün bu rakamın yüzde 5,8'e düştüğü görülüyor.