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    • 31.08.2020 20:06
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    'deki başkanlık rekabeti kızıştı: eriyor, yükselişte

    Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık leri yarışında anketlerde, Demokrat aday önde görünürken, mevcut Başkan ve Cumhuriyetçi aday 'ın özellikle kritik eyaletlerde arayı kapattığı görülüyor. Trump, seçimin kaderini 'salıncak' eyaletlerle lehine çevirmeyi düşünüyor.

    Başkanlık rekabeti kızıştı! Biden'a 'salıncak' darbesi

    Joe Biden ve Donald Trump'ın, partilerinin kurultaylarında resmi olarak başkan adayı olmalarının ardından, seçim atmosferinde gözler anketlere çevrildi.

    ABD'de yayın yapan ve güvenilir kabul edilen siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, ülke genelinde Demokrat aday Biden, yarışı Trump'ın ortalama yüzde 6,9 önünde götürüyor.

    Biden'ın 28 Temmuz'da ulusal çapta yüzde 9 önde olduğu göz önüne alındığında Trump'ın yavaş da olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor.

    TRUMP, SEÇİMİN KADERİNİ 'SALINCAK' İLE LEHİNE ÇEVİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

    Donald Trump, anketlerdeki asıl atılımı, seçimlerin kaderini belirleyecek "swing (salıncak)" eyaletlerde yaptı.

    Salıncak eyaletlerin başında bulunan Michigan'da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 8,4 önündeyken bu rakam, bugün yüzde 2,6'ya düştü. Bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 7,4 önündeyken, bugün bu rakamın yüzde 5,8'e düştüğü görülüyor.

    Wisconsin'de 28 Temmuz'da, yüzde 6,4 önde olan Biden, şu anda bu eyalette yalnızca 3,5 önde görülüyor. Aynı tarih aralığında Biden'ın yarışta Trump'a attığı fark, Florida'da yüzde 7,8'den yüzde 3,7'ye, Arizona'da ise yüzde 4'ten, yüzde 2,2'ye geriledi.

    Öte yandan Kuzey Carolina'da Biden, 28 Temmuz'da yüzde 3,8 önde iken, şu anda Trump'ın, Biden'ın yüzde 0,3 önüne geçtiği görülüyor.

    ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.
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