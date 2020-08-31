Biden'ın 28 Temmuz'da ulusal çapta yüzde 9 önde olduğu göz önüne alındığında Trump'ın yavaş da olsa yarışta Biden ile arayı kapattığı görülüyor.
TRUMP, SEÇİMİN KADERİNİ 'SALINCAK' İLE LEHİNE ÇEVİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Donald Trump, anketlerdeki asıl atılımı, seçimlerin kaderini belirleyecek "swing (salıncak)" eyaletlerde yaptı.
Salıncak eyaletlerin başında bulunan Michigan'da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 8,4 önündeyken bu rakam, bugün yüzde 2,6'ya düştü. Bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da da Biden, 28 Temmuz'da Trump'ın yüzde 7,4 önündeyken, bugün bu rakamın yüzde 5,8'e düştüğü görülüyor.
Wisconsin'de 28 Temmuz'da, yüzde 6,4 önde olan Biden, şu anda bu eyalette yalnızca 3,5 önde görülüyor. Aynı tarih aralığında Biden'ın yarışta Trump'a attığı fark, Florida'da yüzde 7,8'den yüzde 3,7'ye, Arizona'da ise yüzde 4'ten, yüzde 2,2'ye geriledi.
Öte yandan Kuzey Carolina'da Biden, 28 Temmuz'da yüzde 3,8 önde iken, şu anda Trump'ın, Biden'ın yüzde 0,3 önüne geçtiği görülüyor.