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    • 16.08.2020 10:54
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    'ın hadsiz açıklamalarının ardından 'li 'ten gündeme bomba gibi düşecek sözler: 2010'da da...

    Başkan Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklamalarda bulunan 'a tepki üstüne tepki yağıyor. Küstah sözlerin ardından ayağa kalkarken 'den ihraç edilen 'in sözleri gündeme bomba gibi düştü. Ateş, "2008’de de Ankara Bütükelçileri “’nin çıkarları için Baykal’ı CHP’nin başından defedip ’nu getirmeliyiz” demişti. 2010’da kurdukları komplo ile amacına ulaşanlar şimdi Türkiye’yi işgal etmek istiyorlar" dedi.

    CHP'li isimden gündeme bomba gibi düşecek sözler

    'de demokratların adayı olan , Başkan 'ı hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Biden 'deki muhaliflere çağrıda bulunarak "Erdoğan'a çok farklı yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onları güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    Joe Biden'ın bu hadsiz açıklamalarının ardından 'FETÖ'ye teslim oldu' ifadelerini kullandığı için partiden ihraç edilen 'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

    "DENİZ BAYKAL DA..."
    Ateş, 'ın ABD tarafından CHP'nin başından indirilerek yerine 'nun getirildiğini söyledi.

    Ateş açıklamalarında, "ABD Başkan adaylarından Joe Biden " Erdoğan'ı yıkmak için muhalefeti kullanmalıyız" demiş. 2008'de de Ankara Büyükelçileri "ABD'nin çıkarları için Baykal'ı CHP'nin başından defedip Kılıçdaroğlu'nu getirmeliyiz" demişti. 2010'da kurdukları komplo ile amacına ulaşanlar şimdi Türkiye'yi işgal etmek istiyorlar. O gün arkadaşlarımla azınlıkta kalmıştık. Şimdi Türkiyeyiz" dedi.

    Ateş'in bu açıklamaları 'Kılıçdaroğlu bir proje mi?' sorusunu akıllara getirdi.

    Haberler Güncel Joe Biden'ın hadsiz açıklamalarının ardından CHP'li Yılmaz Ateş'ten gündeme bomba gibi düşecek sözler: 2010'da Deniz Baykal da...
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