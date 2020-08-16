ABD'de demokratların adayı olan Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklamalarda bulundu. Biden Türkiye'deki muhaliflere çağrıda bulunarak "Erdoğan'a çok farklı yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onları güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Joe Biden'ın bu hadsiz açıklamalarının ardından CHP 'FETÖ'ye teslim oldu' ifadelerini kullandığı için partiden ihraç edilen Yılmaz Ateş'in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

"DENİZ BAYKAL DA..."

Ateş, Deniz Baykal'ın ABD tarafından CHP'nin başından indirilerek yerine Kılıçdaroğlu'nun getirildiğini söyledi.

Ateş açıklamalarında, "ABD Başkan adaylarından Joe Biden " Erdoğan'ı yıkmak için muhalefeti kullanmalıyız" demiş. 2008'de de Ankara Büyükelçileri "ABD'nin çıkarları için Baykal'ı CHP'nin başından defedip Kılıçdaroğlu'nu getirmeliyiz" demişti. 2010'da kurdukları komplo ile amacına ulaşanlar şimdi Türkiye'yi işgal etmek istiyorlar. O gün arkadaşlarımla azınlıkta kalmıştık. Şimdi Türkiyeyiz" dedi.

Ateş'in bu açıklamaları 'Kılıçdaroğlu bir proje mi?' sorusunu akıllara getirdi.