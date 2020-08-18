ABD'de seçimlere 3 aydan kısa bir süre kaldı. Adaylar Donald Trump ve Joe Biden seçim kampanyalarına devam ederken, propaganda çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ajanslarla yüksek bütçelere reklam anlaşmaları yapan iki taraf da sesini daha çok duyurabilmek için çabalarken, Joe Biden tarafının Trump'ı yenebilmek için bütçe limitlerini illegal yollarla aştığı iddia ediliyor.

Almanya merkezli Businnes Insider Demokratların, Trump'ı alt etmek için kara para aklama yollarını dahi denediğini belirtti. Biden'ın karanlık yüzü olarak adlandırılan yazıda kara parayla toplanan kampanya paraları için şunlar söylendi:

TRUMP'I ALT ETME ARZUSUYLA KARA PARAYA SARILIYORLAR

Kağıt üzerinde, konu kara para olduğunda demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında pek fark bulunmuyor.

Bir çok cumhuriyetçi yüksek divanın Citizens United kararından bu yana kara para konusunda ılımlı. Cumhuryetçi Parti liderleri ve üyeleri de aynı şekilde bu konuda özür dilemeye niyetli değil. Savunma noktasıysa, anonim bağışların da dahil olduğu siyasi paranın, anayasa tarafından korunan ifade özgürlüğünün sağlayıcısı olması.

Trump'ın kapsamlı yeniden seçilme çabası ve cumhuriyetçilerin kongredeki çabası gizemli nakitle örtülü durumda. Kurumlardan milyonlarca dolar toplayan destekçi organizasyonlar, muhafazakar sivil toplum örgütleri ve anonim bireyler de cabası.

Geçtiğimiz ay başkan New Jersey'deki golf kulübünde Trump için bağış toplamak için düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Sahne siyaseten kullanılacak olan para için sürdürülen sonsuz yarışın nasıl olgunlaştığını gösteriyordu. 2011'de cumhuriyetçi adaylığını garantilemeden önce Mitt Romney, herhangi bir şekilde, herhangi bir siyasal eylem komitesiyle ilişki kuracağına hapse girmeyi tercih edeceğini açıkladı.

Bu meyanda demokratlar, hem gizli siyasi parayla savaştı, hem de yasa çıkarma yoluyla bu parayı -her ne kadar başarısız olsalar da- toparlamaya çalıştılar. Bunu bir çürüme etkeni olarak tanımlayarak, güçlülerin denetim olmaksızın siyaseti etkileme çabası olarak gösterdiler. Aynı zamanda muhafazakar kara para babalarını demokrasi karşıtı kötü adamlar olarak betimlediler.





YABANCI HÜKÜMETLERDEN DESTEK ARAYAN BİR ADAMA KARŞI YARIŞIYORUZ

Biden'ı öven bu reklamı yaratan Unite the Country, 2020 seçimlerinde bağış yapan katılımcıların çoğunun isimlerini ve konumlarını açıkladı. Ancak bir tek ve en büyük katkı olan 3,5 milyon dolarlık bağış özel bir kişiden gelmiyor.

Bunun yerinde, Sixteen Thirty Fund isimli, kar amacı gütmeyen bir sosyal yardımlaşma kurumundan geliyor.

Sorun mu nerde? Washington merkezli by kurum, bağışçılarının kim olduğunu açıklamıyor. 2018'de en büyüğü 51,7 milyon dolar olmak üzere bağış yapıldı. Diğer 13 kişi 7 milyon bağış yaparken 17 kişi altı milyon dolar bağış yaptı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verileri bazı işçi derneklerinin Sixteen Thirty Fund'a 2018 ve 2019 yıllarında bağış yaptığını gösteriyor. Büyük bir bağışçı olan George Soros ise, 2013 yılında 772,000 milyon dolar bağışta bulunmuş. Diğer kara para grupları da katkı sağlamış. Ancak kağıt üzerindeki bilgiler buraya kadar devam ediyor.

Bilyoner sanayici Charles Koch, Big Oil ve fosil yakıt gelirleriyle 2020 seçimlerine para yağdırırken "bir krize elleriniz arkada girmezsiniz, bu anlamsız" dedi Pete Maysmith. Kampanyaların başkan yardımcılığını yapan Maysmith, "gezegenimizin geleceğinden söz ediyoruz ve her gün mağdur olan fakir insanlardan bahsediyoruz" ifadesini ekledi.

Unite the Country CEO'su Steve Schale, kendi siyasal eylem komitesinin "kurallara uygun oynadığını" söyledi. Kurumunun bir tütün firmasından gelen parayı reddettiğini ancak genelde kişilerden ve gruplardan gelen yasal katkıları kabul ettiklerini zira "hedeflerinin bizimkilerle paralel olduğunu" açıkladı.

Shale Trump hakkında, "Yabancı hükumetleren destek arayan bir adama karşı yarışıyoruz" dedi. "Kaynaklarımızın onu yenmesini istiyoruz."

SOROS PARASI MI?

Ve karşımızda Democracy isimli bir siyasal eylem komitesi var. Bu komite halihazırda 52 milyon dolar bağış topladı ve toplamaya da devam ediyor. Komite genel olarak topladığı bağışları reklam ve rekabet analizleri için harcamıyor. Bunun yerine bu alanlarda çalışan diğer komitelere maddi destek sağlıyor. Şimdiye kadar Biden taraftarı komitelere 10 milyon dolar aktardı, aynı zamanda milyonlarca dolar da demokratların meclise ve devlet kurumlarına seçilebilmesi için ayrıldı.

FEC verilerine göre bu komitenin iki bağışçısı var. Bu kişilerden biri Soros, bilyoner demokrat bağışçı. Diğeriyse Fund for Policy Reform isimli bir sosyal yardımlaşma kurumu.

Soros'un başkanlığını yaptığı Fund for Policy Reform 2018 yılında 750 milyon dolar değerinde bir katkı kabul etmiş. Bağışı yapan, IRS kayıtlarına göre bir "kişi", ancak bu kişinin kimliği açıklanmıyor.

Bu bağışı kimin yaptığına yönelik soru sorulduğunda, Soros'un temsilcisi Michael Vachon Insider'a, Soros'un başkanlık ettiği kurumun yegane bağışçısı olduğunu açıkladı. Sözlerine devam eden Vachon "Soros eşittir Fund for Policy Reform eşittir Democracy komitesi" dedi.

Kara para kabul eden demokrat komiteler, tarafsız Center for Responsive Politics'e göre, ulusal siyasette ilginç bir 10 yıllık trendi temsil ediyor. 2020 seçim sürecinde, aldığı bağışların yalnızca bir kısmını açıklayan, aday olmayan siyasal komiteler ve kar amacı gütmeyen kurumlar, siyasal komite harcamalarının %43'ünden fazlasına denk geliyor.

Hal böyleyken, siyasi olarak aktif ancak bağışçılarını açıklamayan kar etmeyen gruplar tarafından yapılan harcamalar düşüşte. Bu gruplar artan bir şekilde, paralarını siyasal eylem komiteleri üzerinden filtreliyorlar.

ŞEFFAFLIĞIN TARAFINDA

Birçok Demokrat genellikle karanlık para konusunda iki konuda birleşiyor. Bunlardan birincisi onların Cumhuriyetçilerle savaşırken tek taraflı silahsızlandırılamayacağını belirtiyor. Argümanların ikincisi ise Demokratların halihazırda var olan kurallarla oynadıkları fakat bu kuralların yeterli oy desteğinin verdiği güçle hızlı bir şekilde değişebileceği yönünde.

Demokratik Kongre Kampanya Komitesi'ne başkanlık eden Eski New York Kongre Üyesi Steve Israel konuya ilişkin, "Donald Trump'ı görevden almak istiyorsanız, basabileceğiniz tüm düğmelere basarsınız, kullanabileceğiniz tüm araçları kullanırsınız" ifadelerini kullanıyor.

Fakat diğer birçok önde gelen Demokratlar, liberaller ve daha sıkı kampanya finans kurallarının savunucuları Business Insider'a bunun bir ikiyüzlülük olduğunu söylüyor.

Ayrıca bu çevreler Biden'ın lobicilerin parasını reddetmemesini hayal kırıklığı olarak nitelendiriyorlar ve Biden'ın kendisine fayda sağlayacak gizli paralara karşı belirgin bir şekilde konuşmadığını için üzüldüklerini söylüyorlar. Bu destekler sözde bağımsız süper politik hareket örgütlerinin ya paralarının geldiği yeri desteklemek için gönüllü destek açıklamaları yapmalarını ya da örgütlere parasal desteklerinin çekilmesini de içeriyor.

2018 Sundance Film Festivali'nin resmi seçkisi "Dark Money" belgeselinin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapan Kimberly Reed, Demokratların gizli siyasi fonları alenen ve gururla reddederek elde edeceği siyasi avantajın gizli paranın kayıp değerinden daha ağır basacağını savundu. Reed, bunu yapmanın Biden'a "hayatımdaki en yozlaşmış yönetime karşı ahlaki açıdan yüksek bir zemin" vereceğini söyledi.

Biden destekçisi New Jersey Meclis Üyesi Demokrat Andrew Zwicker'ın geçtiğimiz yıl imzalanan anti karanlık para yasa tasarısına ilişkin muhalif açıklamaları Seçmenleri Koruma Birliği'ni tedirgin etti.

Zwicker, Biden'ı milyonlarca dolar ile destekleyen çevreci grup LCV'nin eylemini, onu ve diğer siyasi açıdan aktif grupları daha şeffaf olmaya zorlama girişimine bağlıyor. Federal mahkeme ise Mart ayında eyaletin kara para yasa tasarısını bozdu.

Zwicker konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkes açıklama yapılması zorunlu kılınana kadar açılamadan yana hareket ediyor. Biraz cesaret gösterin. Zorbalar kürsüsünü kullanarak şeffaflık talep edin" ifadelerinde bulundu. Zwicker konuşmasının sonunda açıklamalarının Biden'ı desteklemek için yapıldığını da belirtti.