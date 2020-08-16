Eski Başkan Obama 'Biden'ın işlerin içine etme potansiyelini küçümsemeyin'

ABD merkezli uluslararası yayın organlarından Politico'da yayımlanan haber, 2009-2017 yılları arasında iki dönem ABD Başkanlığı yapan Barack Obama'nın 8 yıl boyunca yardımcısı olan Joe Biden'a güvenmediğini ortaya koydu.

Habere göre Barack Obama ve etrafındakiler, ikili arasındaki ilişkiyi "sıcak ve yakın" gibi göstermeye çalışsa da durum böyle değil. Obama, Demokrat Parti'nin kasımdaki başkanlık seçimlerinde yarışacak adayını kamuoyu önünde destekliyor ancak arkasından konuşmaktan da geri kalmıyor.

Obama'nın isminin açıklanmasını istemeyen bir Demokrat Partili'ye "Joe'nun işlerin içine etme potansiyelini küçümsemeyin" dediği haberde yer aldı.

İkili arasındaki görüş farklılıkları, Obama'nın 2016'daki başkanlık seçiminde Biden yerine Hillary Clinton'ı desteklemesine neden olmuştu.

Biden da 2017'de yayımlanan kitabında "Başkan cesaretlendirici olmadı" diyerek bu duruma atıfta bulunmuştu.

Bu seferki başkan adaylığı sürecinde de Obama'nın 14 Nisan'a kadar desteğini açıklamaması, Biden'ın yerine başkasının yarışta yer almasını istediği yorumlarına yol açmıştı.

Obama desteğini açıklarken, "Joe'nun şu an bir başkanda görmeye ihtiyaç duyduğumuz bütün özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Sebat etmeyi kendi yaşayarak öğrenmiş biri" demişti.