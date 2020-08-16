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    • 16.08.2020 19:44
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    Başkanı , Başkan Adayı 'ın açıklamalarına bir gün sonra tepki gösterdi

    'de 8 yıl Başkan yardımcısı görevinde bulunan ve derin Amerikanın figürü gösterilen 'ın Başkan Erdoğan'ı yenmek için muhalefetle iş birliği yaptığını itiraf eden sözleri 1 gündür tepkiyle karşılanıyor. yönetimi tepki gösteremezken ortaklığın figürü olan İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı 1 gün sonra açıklama yapmak zorunda kaldı. İmamoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın hadsiz sözlerine karşı, "'nin başkan adayının 'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez." dedi.

    Rüzgâra göre şekil aldı! 1 gün sonra tepki gösterdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Orta Doğu'daki planlarını ters yüz ederken ABD'nin Başkan adayı Joe Biden'ın içimizdeki muhalif unsurlarla kirli ittifakı ortaya döküldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Nevşehir'e geldi. Hacı Bektaş Belediyesi ziyaretinin ardından bir gazetecinin Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin düşüncelerini sorması üzerine İmamoğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez." dedi.

    AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

    İmamoğlu, şu sözleri söyledi:

    "Az önce söylediğim gibi 750 yıldır burada yaşayan, bu derinlikte Hacı Bektaşı Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük, barış vardır. Bize birkaç yüz yıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Biz tam bağımsız Türkiye ve 'bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir' diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu manada içeriden dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz. O devir bitti. Bu ülkenin yaşayanları, bu güzel milletimiz gerektiğinde sonucu ortaya koyar. Koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Kınıyoruz. Türkiye'miz demokrasi ve cumhuriyet sevdalısıdır."

    CHP BİDEN'A TEPKİ GÖSTEREMEDİ, İMAMOĞLU'NUN JETONUYSA YENİ DÜŞTÜ

    CHP'li yönetim, söz konusu skandal açıklamanın iktidarın komplosu olduğunu iddia ederken Joe Biden'a tepki göstermedi. Vatandaşın hedefi haline gelen muhalefetin İBB Başkanı İmamoğlu bir gün sonra açıklama yapmak zorunda kalması akıllarda soru işareti bıraktı.
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