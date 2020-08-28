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    • 28.08.2020 21:07
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    , Başkanı 'la yaptığı görüşmede ABD'nin kriptolu telefonunu kullandı

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı , ile yaptığı telefon görüşmesinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Miçotakis, Trump’la telefon görüşmesinde, ’li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak verdiği cihazı kullandığı belirtildi.

    Miçotakis ile Trump'tan gizli görüşme

    ABD Başkanı Donald Trump, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog çağrısı bulundu. Miçotakis'in Trump ile görüşmesinde önemli bir detay ortaya çıktı.

    ABD'NİN GİZLİ TELEFONUYLA KONUŞTU

    Miçotakis, Trump'la telefon görüşmesinde, ABD'li yetkililerin gizlilik amacıyla özel olarak verdiği cihazı kullandı. Miçotakis'in elindeki ahizenin üzerinde "Uyarı. ABD hükümetinin malı. ABD Dışişleri Bakanlığı" yazıyor. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere dün yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirmişti. Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı endişeli olduğu ifade edilmişti.
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    Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede ABD'nin kriptolu telefonunu kullandı
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