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    • Dünya
    • 28.08.2020 10:37
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    • 28.08.2020 10:52
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    Alman basını yazdı: 'de hakkı olanı alacak! Erdoğan taviz vermiyor

    'nin 'deki kararlı adımları dünya basınında da geniş yer buluyor. Alman gazetesi, Başkan 'ın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin taviz vermek istemediğini belirterek, "Türkiye hakkı olanı alacak" değerlendirmesini yaptı. ile Türkiye arasında gerilimin sonlanmadığına dikkat çekilen haberde, 'nun devreye girmeye çalıştığına yer verildi.

    Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

    Alman hükümeti, ile arasında 'de yükselen tansiyonu azaltmak için girişimlerde bulunsa da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

    Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs ile birlikte tatbikat düzenleyen Yunanistan'ın tehditkar girişimleri nedeniyle diplomasi kapısı aralanamadı.

    'da yayın yapan gazetesi, "Erdoğan gaz tartışmasında taviz vermiyor" başlıklı bir yazıda, "Türkiye hakkı olanı alacak" ifadelerine yer verdi.

    Yükselen tansiyonun azalması için Avrupa Birliği, ABD'nin yanı sıra 'nun devreye girdiğine vurgu yapılan haberde, Almanya'nın Atina ve ile temasta olduğuna dikkat çekildi.

    ALMANYA: KIVILCIM FELAKETE YOL AÇABİLİR
    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilimde "Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu" söyleyerek, bölgede "Tek bir kıvılcımın felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.

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