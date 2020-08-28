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    • 28.08.2020 Gazete
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    Batı'nın desteğiyle diklenen Miçotakis'e 'dan net cevap: "Sen kimsin! Ezer geçeriz ağababaların gelsin"

    Fatih, Yavuz, Kanuni, Oruç Reis, Barbaros denize indi. Miçotakis panikledi! Batı'nın desteğiyle diklendi! ise cevabını verdi: Sen kimsin! Ezer geçeriz. Ağababaların gelsin.

    Hiçotakis
    Türkiye, 'de doğalgaz kaynağına ulaştı. 'de enerji seferine çıktı! Tüm bu gelişmeler Yunan Başbakanı Miçotakis'te gaz yaptı!



    Miço'yu yeniden denize dökülme korkusu aldı! 'ın kayığındaki tayfalar gibi ABD ve Avrupa'ya sarıldı! "Kurtarın bizi Türkler geliyor" diye ağladı.



    ATİNA'NIN SİMGESİ
    Akropolis, M.Ö. 5. yüzyılda yapıldı. İsmi Yunanca'da akro "yüksekte olan" ve polis "şehir" anlamındaydı.




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