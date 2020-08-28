Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağına ulaştı. Akdeniz'de enerji seferine çıktı! Tüm bu gelişmeler Yunan Başbakanı Miçotakis'te gaz yaptı!
Miço'yu yeniden denize dökülme korkusu aldı! Joe Biden'ın kayığındaki tayfalar gibi ABD ve Avrupa'ya sarıldı! "Kurtarın bizi Türkler geliyor" diye ağladı.
ATİNA'NIN SİMGESİ
Akropolis, M.Ö. 5. yüzyılda yapıldı. İsmi Yunanca'da akro "yüksekte olan" ve polis "şehir" anlamındaydı.
Miço'yu yeniden denize dökülme korkusu aldı! Joe Biden'ın kayığındaki tayfalar gibi ABD ve Avrupa'ya sarıldı! "Kurtarın bizi Türkler geliyor" diye ağladı.
ATİNA'NIN SİMGESİ
Akropolis, M.Ö. 5. yüzyılda yapıldı. İsmi Yunanca'da akro "yüksekte olan" ve polis "şehir" anlamındaydı.