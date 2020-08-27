Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü kutlama programında konuştu:
Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır.
Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermelerine, mafolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz.
Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz.
Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.
Erdoğan, "Ecdadımız bu toprakları kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz" dedi.
TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile konuştu. Görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlattı.
YANNİS YAPMA MİÇO!
Yunanistan, Türkiye'nin Akdeniz hamlelerini hazmedemedi. Yunan Başbakan Miçotakis, kıta sahanlığını artıracaklarını söyledi. ABD'den destek geldi. Fransa, İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi. Türkiye de Girit Adası'nın güneyinde kendini gösterdi. Bu gerginlik, Washington Post, Times, CNN'in manşetlerini süsledi: Gerginlik artıyor. Savaş kapıda!