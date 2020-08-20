Gerilim, sıcak çatışmaya mı dönüşüyor derken, Yunanistan provokatif hareketlerini biraz daha azalttı. Almanya'dan ve aB'den yüz bulamayan Yunanistan, Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlayınca bu kez Türkiye'ye çağrıda bulundu. Provokatif açıklamalr yapması ile bilinen Yunan Başbakan Miçotakis, CNN'de Türkiye'ye diyalog önerisinde bulundu.

CNN kanalının sunucusu Christiane Amanpour röportajında, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki duruma değinen Miçotakis açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz, iki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz"

"Egemen haklarımızı savunmaya devam edeceğiz, ama bir gerilim aramıyoruz ve Türkiye'ye mesajımız basit: meydan okumaya son verin ve gelin uygarca konuşalım"