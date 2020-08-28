Alman hükümeti, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonu azaltmak için girişimlerde bulunsa da gerilim tırmanmaya devam ediyor.
"ERDOĞAN TAVİZ VERMİYOR"
Almanya'da yayın yapan Die Zeit gazetesi, "Erdoğan gaz tartışmasında taviz vermiyor" başlıklı bir yazıda, "Türkiye hakkı olanı alacak" ifadelerine yer verdi.
Yükselen tansiyonun azalması için Avrupa Birliği, ABD'nin yanı sıra NATO'nun devreye girdiğine vurgu yapılan haberde, Almanya'nın Atina ve Ankara ile temasta olduğuna dikkat çekildi.
"SAVAŞ ÇIKARSA KAZANAN TÜRKİYE OLUR"
İsrail'de yayın yapan Jerusalem Post gazetesi ise, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmanın çıkması durumunda kazanan tarafın Türkiye olacağına yer verdi.
Robert Mask imzalı analizde, iki ülke arasında yaşanan gerilimin İsrail'in de gaz projelerini olumsuz etkilediğini ve Tel Aviv için gaz yataklarının güvende olacağına dair ümitlerinin azaldığına vurgu yapıldı.
ORUÇ REİS'İN GÖREV SÜRESİ UZATILDI!
Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.
İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos'a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.
Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
HER TÜRLÜ JEOLOJİK, JEOFİZİK, HİDROGRAFİK VE OŞİNOGRAFİK ARAŞTIRMALARI GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.