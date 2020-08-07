Interpol'den yapılan açıklamada, Lübnanlı yetkililerin talebi üzerine patlamada yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibin gönderileceği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Interpol'ün deneyimi ülke yetkililerine değerli yardım sağlayabilir ve Lübnan'a gerekli tüm yardımları sağlamaya devam edeceğiz." dedi.