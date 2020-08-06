ULUSLARARASI TOPLUMDAN DESTEK MESAJLARI

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a Türkiye başta olmak üzere Katar, Mısır, Ürdün, Irak, İran, ABD ve birçok farklı ülkeden yardım teklifleri ile dayanışma açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'ı telefonla arayarak Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ve Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.

DESTEK MESAJLARINA GÖLGE DÜŞÜRDÜ

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.