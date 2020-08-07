Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda yaşanan patlamada son verilere göre 137 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi ise yaralandı. Bir atom bombasını andıran patlamanın yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da facianın nedenlerine dair dikkat çeken iddialar gündeme geliyor.