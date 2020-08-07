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    • 07.08.2020 16:57
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    Devlet Başkanı Avn'dan 'ta meydana gelen ya ilişkin açıklama! "Harici müdahale olasılığı var"

    Geçtiğimiz günlerde 'ın Başkenti 'ta meydanda gelen ya ilişkin Lübnan Devlet Başkanı 'dan açıklama geldi. Avn; yürütülen soruşturma hakkında yaptığı son dakika açıklamasında; "Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var" dedi.

    Lübnan Devlet Başkanı'ndan patlamayla ilgili flaş açıklama!

    'ın kentindeki limanda meydana gelen da 137 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi de yaralandı. Ülke felaketle sarsılırken; patlama ilişkin soruşturmalar da devam ediyor. Lübnan Devlet Başkanı , yürütülen soruşturmaya ilişkin, "Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var" dedi.

    SORUŞTURMANIN ÜÇ AŞAMASI VAR

    Avn, yürütülen soruşturmanın üç aşaması olacağını ifade etti. İlk olarak, patlayıcı maddelerin ne şekilde limana getirildiği ve depolandığının belirleneceğini belirten Avn, ikinci aşamada patlamanın bir ihmal mi yoksa bir kaza sonucu mu gerçekleştiğinin belirleneceğini söyledi. Son aşama olarak da harici müdahale olasılığının değerlendirileceğini aktardı.

    Haberler Dünya Lübnan Devlet Başkanı Avn'dan Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama! "Harici müdahale olasılığı var"
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