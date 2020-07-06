RUS ORTODOKS KİLİSESİ PATRİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılarak camiye dönüştürülmesi girişiminden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

Ayasofya'yı "Hıristiyan kültürünün en büyük anıtlarından biri" olarak nitelendiren Kirill, "Ayasofya'ya yönelik tehdit, tüm Hıristiyan uygarlığına ve dolayısıyla maneviyatımıza ve tarihimize bir tehdittir" dedi.

"Her Rus Ortodoks, bugüne kadar Ayasofya'yı büyük bir Hıristiyan tapınağı olarak görmüştür" diyen Kirill yapıtın statüsünün değiştirilmesinin Rus halkında "derin bir acıya" neden olacağını söyledi.