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    • 06.07.2020 13:30
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    Rusya'dan skandal açıklaması! 'ye akıl vermeye kalktılar

    Son dakika haberi... Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 'nın statüsüne ilişkin bir karar alırken Ankara'nın yapının tüm dünya için önemini göz önünde bulundurmasını umduklarını belirtti.

    Rusya'dan skandal Ayasofya açıklaması!

    Gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 'nın ibadethaneye dönüştürülmesi olasılığıyla ilgili, "Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz" dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da daha önce konuyla ilgili "Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inananlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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