BAKAN AKAR TRABLUS'TA: VAZGEÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Buradan helikopterle Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret eden ve geceyi burada geçiren Bakan Akar, şu mesajı verdi:

"Burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın; bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi. Daha önce de üç bakan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan heyet ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyet Trablus'u ziyaret etmişti.

BAE'NİN SAVAŞ UÇAKLARI AL VATİYYA HAVA ÜSSÜ'NÜ VURDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği kararlılık mesajının ardından Mısır'dan kalkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaklar Türkiye'nin kalıcı üslenme konusunda iradesinin olduğu Al Vatiyye üssünü vurdu. Burada üssü koruyan sistemler, (muhtemelen Hawk) hasar gördü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Üssü'ne yapılan saldırıda, bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı, darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe, istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir." dedi.

DEVAMINDA SOSYAL MEDYA VE WİKİPEDİA MARİFETİYLE ORGENERAL YAŞAR GÜLER'İ "ÖLDÜRDÜLER"!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-16'larla yaptığı saldırıda, Vatiyye üssünde bulunmamalarına rağmen, BAE medyası ve güdümündeki trolleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in bu saldırıda hayatını kaybettiğini iddia eden manipülatif haberleri piyasaya sürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 50 ortağı olduğu Sky News Arabia televizyon kanalında yorumcu, Orgeneral Güler'in hava saldırısı düzenlenen 9 mevkiden birine yapılan saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Bu yalan daha sonra Wikipedia'da İngilizce sayfada Orgeneral Yaşar Güler'in özgeçmişinin olduğu bölüme yüklendi. Yaşar Güler'in doğum yeri ve tarihi, 18/9/1954 Ardahan olarak yer alırken; ölüm tarihi ve yeri, 6/7/2020 Libya olarak gösterildi. Wikipedia daha sonra müdahale üzerine bu manipülatif bilgi girişini düzeltti ve Orgeneral Güler'in hâlâ görevde olduğunu yazdı.

ARDINDAN SOSYAL MEDYA OPERASYONU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-16'larla yaptığı saldırıda, Vatiyye üssünde bulunmamalarına rağmen, BAE medyası ve güdümündeki trolleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in bu saldırıda hayatını kaybettiğini iddia eden manipülatif haberleri piyasaya sürdü. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 50 ortağı olduğu Sky News Arabia televizyon kanalında yorumcu, Orgeneral Güler'in hava saldırısı düzenlenen 9 mevkiden birine yapılan saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.