Türkiye her dinden, her inançtan vatandaşına ibadet imkanı sunan bir ülkedir. Sayıları 435'i bulan kilise, sinagog, havra ibadete açıktır. Böyle bir ülkeyi eleştirmek hakikatlere sırt dönmektir. Ayasofya konusundaki ithamlar, egemenlik hakkımıza saldırıdır.

Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii Temel Atma Töreni'ne katıldı.







İBADETHANEMİZE KİMSE KARIŞAMAZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde Cuma namazı kıldıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Yaptığı konuşmada son günlerde Ayasofya üzerinden Türkiye'yi hedef alanlara sert çıktı: Biz nasıl başkalarının ibadethanelere, karışmıyorsak onların da bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır.



SUSUZ TOPRAK KALMAYACAK

Başkan Erdoğan, Konya Ovası Sulaması'nın açılış töreninde konuştu: Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Yeni dönemin parlayan yıldızı Türkiye olacak.