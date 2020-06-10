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    • 10.06.2020 12:25
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    ordusu 'deki Hafter milislerini hava vurdu ve son uyarıda bulundu

    ordusuna bağlı hava unsurları, 'de bulunan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisleri hedef aldı. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Sirte'nin ileri gelenlerini kenti savaştan uzak tutmaları için son bir kez uyarırken, "Sirte'de yeniden devletin kontrolünün sağlanması yönündeki hedefimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

    Libya ordusu son bir çağrıda bulundu

    Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeri birliklerimiz Sirte kenti içinde konuşlanmış Hafter milisleri ve paralı askerlere yönelik hava operasyonu düzenledi." ifadesine yer verdi.

    SON UYARI

    Son birkaç aydır Sirte'nin ileri gelenlerine "aklı hakim kılma ve kenti savaş belasından uzak tutma" çağrıları yaptıklarına işaret eden Kununu, bugün Sirte için son bir çağrıda daha bulunduklarını vurguladı.

    Operasyon merkezi tarafından hazırlanan harekat planı çerçevesinde milisleri hedef almaya devam ettiklerinin altını çizen Kununu, "Sirte'de yeniden devletin kontrolünün sağlanması yönündeki hedefimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

    NE YAŞANDI?

    Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

    Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.

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