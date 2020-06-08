Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meşru Libya hükümetinin darbeci Hafter'e karşı kazandığı zaferi değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Libya meselesinin çok büyük önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, petrol kuyularının olduğu bölgelerin geri alınmasının Rusya'yı rahatsız ettiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bölgedeki gelişmelerle ilgili Trump ile bir görüşme yaptık. Akşam saatlerinde yapılan görüşmede 1. derece Libya konusu önem arz ediyordu. Onlar Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlardı. Bizim Libya'daki başarımızı söylediler. Son durumu sordular bizde tüm gelişmeleri anlattık. Şuanda Türkiye burada BM'nin tanıdığı Serrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Darbeci Hafter'le kim yer alıyorsa alsın karşısındayız. Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi daha da genişleyerek onlar kaçıyor Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var.

"RUSYA'YI RAHATSIZ EDİYOR"

Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.

"ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLİR"

Bu akşam yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasındaki süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu. Putin ile de görüşmem gerekecek. Bu görüşmelerde Kahire zirvesine Rusya'nın farklı bir şekilde katılması, Abu Dabi, Ürdün ve Fransa'nın orada yer alması bizi üzen süreç oldu. Rusya'nın orada olması hepsinden öteydi. Bizim orada askerimiz yok demişlerdi. 19'dan fazla askeri uçakları var. Böyle bir durum söz konusu.. Kendileriyle bunları konuştuktan sonra ne gibi bir adımlar atarız planlamasını yaparız diye bir düşüncem var. Hafter her an sürecin dışına atılabilir.