Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.06.2020 21:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 21:41
    ABONE OL

    Son dakika: 'daki sahasında üretim yeniden başladı

    Son dakika haberine göre, 'daki en büyük sahası 'da, silahlı grupların saldırısı nedeniyle durdurulan petrol üretiminin birkaç saat sonra yeniden başladığı açıklandı.

    Libya'da bir petrol sahasında daha üretim yeniden başladı

    'daki en büyük sahası 'da, silahlı grupların saldırısı nedeniyle durdurulan petrol üretiminin birkaç saat sonra yeniden başladığı açıklandı.

    Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Müdürü Mahmud el-Kamudi, Trablus merkezli "February" televizyonuna yaptığı açıklamada, Şerara petrol sahasında üretime yeniden başlandığını duyurdu.

    Bölgede güvenliğin sağlandığını belirten Kamudi, "Şerara petrol sahası, birkaç saatlik aranın ardından yeniden faaliyete geçti." dedi.

    Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'da, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısı nedeniyle "mücbir durum" ilan edilerek üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Libya'daki Şerara petrol sahasında üretim yeniden başladı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri