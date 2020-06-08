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    • Dünya
    • 08.06.2020 12:29
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    • 08.06.2020 12:43
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    'Osmanlı geri gelecek' korkusu! , destekli suyla savaşamadığı için istiyor!

    'nin su'na destek vermesiyle sahada tarumar olan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ve arkasındaki karanlık odaklar, daha fazla toprak kaybetmemek için yeni plan kurdu. Hafter'in en büyük destekçisi , darbeci generalin son günlerde Libya ordusu karşısında aldığı yenilgilerin ardından "" çağrıları yapmaya başladı. BAE'li Bakan Gargaş, Osmanlı dönemine geri dönülemeyeceğini savundu.

    BAE'nin 'Osmanlı geri gelecek' korkusu!

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Libya'da 8 Haziran'da ateşkesi öngören Kahire Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılamasının, Arap ve uluslararası düzeyde Libya'da ivedilikle ateşkesin sağlanması, dış güçlerin ülkeden çıkarılması ve siyasi çözüme dönülmesini güçlendireceğini ifade etti.

    "100 YIL ÖNCESİNE GERİ DÖNME" ENDİŞESİ!

    Açık şekilde askeri müdahalenin yaşandığı bu dönemde zamanın yüz yıl öncesine döndürülemeyeceğini savunan Gargaş, "Siyasi çözüm için uluslararası bir siyasi irade olduğu inkar edilemez." ifadesini kullandı.

    "Teşekkürler türkiye, teşekkürler Erdoğan"

    Gargaş, uluslararası toplumun başta devam eden savaş olmak üzere bazı endişelerinin olduğunu ileri sürdü.

    TÜRKİYE DESTEĞİ KARŞISINDA SAVAŞAMIYORLAR

    Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

    Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

    Rusya, Fransa, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları gelmişti.
    Haberler Dünya 'Osmanlı geri gelecek' korkusu! BAE, Türkiye destekli Libya ordusuyla savaşamadığı için siyasi çözüm istiyor!
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