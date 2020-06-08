"100 YIL ÖNCESİNE GERİ DÖNME" ENDİŞESİ!

Açık şekilde askeri müdahalenin yaşandığı bu dönemde zamanın yüz yıl öncesine döndürülemeyeceğini savunan Gargaş, "Siyasi çözüm için uluslararası bir siyasi irade olduğu inkar edilemez." ifadesini kullandı.

"Teşekkürler türkiye, teşekkürler Erdoğan"

Gargaş, uluslararası toplumun başta devam eden savaş olmak üzere bazı endişelerinin olduğunu ileri sürdü.

TÜRKİYE DESTEĞİ KARŞISINDA SAVAŞAMIYORLAR

Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Rusya, Fransa, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları gelmişti.