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    • 08.06.2020 09:42
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    Son dakika: güçleri, 'de milislerine ait bir tankı ele geçirdi

    Son dakika haberine göre 'ne () bağlı güçler, '' operasyonu sırasında kentinde milislerine ait bir tankı ele geçirdi. UMH güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu ile ilgili açıklamada, "Sirte'ye ilerleyen güçlerimiz milislere ait bir tankı ele geçirdi” ifadesine yer verildi.

    UMH güçlerinden Hafter'e bir darbe daha
    'ne () bağlı güçler, Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri milislerinden kurtarmak için 2 gün önce başlattığı '' adlı operasyonu sürdürüyor. Operasyon esnasında başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki kentinde Hafter milislerine ait bir tank ele geçirildi.



    UMH güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu ile ilgili açıklamada, "Sirte'ye ilerleyen güçlerimiz milislere ait bir tankı ele geçirdi" ifadesine yer verildi.

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