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    • 29.05.2020 14:49
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    lı siyasetçiden Türk polisine övgü: ‘Yorum yok’ deyip paylaştı

    ’da ’nin eski üyesi siyasetçi , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafla Türk ve Amerikan polisinin farkını gözler önüne serdi. Hollandalı siyasetçi, ırkçılıkla gündeme gelen Amerikan polisinin bir siyahiyi ezdiği kare ile Türk polisinin bir vatandaşı sırtında taşıdığı kareyi paylaşarak ‘Yorum yok’ yazdı.

    Hollandalı siyasetçiden Türk polisine övgü!

    Amerika Birleşik Devletleri'nde son günlerde daha da artan polis şiddeti ve ırkçılığını eleştiren 'nin eski üyesi ve Lahey Şehir Birlik Partisi Konseyi Üyesi , sosyal medya hesabı üzerinden 'yi gururlandıracak bir paylaşımda bulundu.

    TÜRKİYE VE ABD FARKI
    Hollandalı siyasetçi Doorn, ırkçılıkla gündeme gelen Amerikan polisinin bir siyahiyi ezdiği kare ile Türk polisinin bir vatandaşı sırtında taşıdığı kareyi paylaşarak 'Yorum yok' anlamına gelen 'No comment' sözünü yazdı. Doorn'un tweeti gururlandırırken Amerika'daki ırkçılığı, Türkiye'deki alçak gönüllülüğü gözler önüne serdi.

    TOKAT EMNİYETİ PAYLAŞMIŞTI
    Doorn'un paylaştığı fotoğraf Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılmıştı. Bir polis memuru ayağı kırılan bir kadının sırtında taşımasına dair fotoğrafı paylaşmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' da bu fotoğrafı paylaşarak "Bu fotoğraf her şeye bedel. Türk Polisi" yazmıştı.

    2013'TE MÜSLÜMAN OLDU
    Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı politikacı olarak tanınan 'ın parti arkadaşı Arnoud Van Doorn 2013 yılında Müslüman olmuştu. Doorn, İslam dinini seçtiğini Twitter üzerinden duyururken, "Hayata yeni bir başlangıç yaptığını" söylemişti. Doorn Twitter'dan kelime-i şehadet getirmişti.

    Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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