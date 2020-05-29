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    • 29.05.2020 14:05
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    'un öldürülmesi 'yi karıştırdı! 'nin siyahi muhabiri 'e canlı yayında gözaltı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi vatandaş 'un öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda Mineapolis'ten canlı yayın yapan siyahi muhabiri ve ekibi yayın esnasında kelepçelenerek gözaltına alındı. Öte yandan polisin siyahi olmayan muhabirlere dokunmaması dikkatlerden kaçmadı.

    Siyahi muhabire canlı yayında gözaltı

    'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde şoke eden olaylar yaşanıyor.



    Bir polis merkezinin ateşe verilmesinin ardından bölgeden canlı yayın yapan siyasi muhabiri ve ekibi yayın sırasında gözaltına alındı.

    CNN'DEN AÇIKLAMA
    CNN'den yapılan açıklamada canlı yayında yaşanan olaylar şu sözlerle aktarıldı:

    CNN gazetecisi Omar Jimenez, Minneapolis'teki protestoların gerçekleştiği yerde canlı bir şekilde memurlara açık bir şekilde tanımlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yapımcı ve kamera operatörü de dahil olmak üzere Jimenez ekibi de kelepçelendi.

    Haberler Dünya George Floyd'un öldürülmesi ABD'yi karıştırdı! CNN'nin siyahi muhabiri Omar Jimenez'e canlı yayında gözaltı
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