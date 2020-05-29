ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde şoke eden olaylar yaşanıyor.







Bir polis merkezinin ateşe verilmesinin ardından bölgeden canlı yayın yapan siyasi CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi yayın sırasında gözaltına alındı.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed — CNN (@CNN) May 29, 2020

CNN'DEN AÇIKLAMA

CNN'den yapılan açıklamada canlı yayında yaşanan olaylar şu sözlerle aktarıldı:

CNN gazetecisi Omar Jimenez, Minneapolis'teki protestoların gerçekleştiği yerde canlı bir şekilde memurlara açık bir şekilde tanımlandıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yapımcı ve kamera operatörü de dahil olmak üzere Jimenez ekibi de kelepçelendi.