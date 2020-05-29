Her fırsatta insan haklarından dem vuran ABD'de bir siyahinin polis şiddetiyle ölümünün ardından tansiyon yükseliyor.
George Floyd'un vahşice öldürülmesi nedeniyle başlatılan protestolar sürüyor.
Polis göstericilere gazlı müdahale ediyor. Siyahilere karşı yapılan ırkçılığa ünlüler de kayıtsız kalmadı.
Aralarında Naomi Campbell, LeBron James, Bella Hadid, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı pek çok ünlü, Floyd'un ölümüne tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd'un ölümünün suç olduğunu belirtti.
ORANTISIZ GÜÇ
ABD'de polis, göstericilere orantısız güç kullanıyor. Binlerce yaralı var.
ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.
POLİSİN DOSYASI KABARIK
Polis memuru Derek Chauvin'in, 19 yıllık polislik görevinde 10'un üzerinde şikayet aldığı ortaya çıktı.