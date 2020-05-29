Polis göstericilere gazlı müdahale ediyor. Siyahilere karşı yapılan ırkçılığa ünlüler de kayıtsız kalmadı.

Aralarında Naomi Campbell, LeBron James, Bella Hadid, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı pek çok ünlü, Floyd'un ölümüne tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd'un ölümünün suç olduğunu belirtti.

ORANTISIZ GÜÇ



ABD'de polis, göstericilere orantısız güç kullanıyor. Binlerce yaralı var.