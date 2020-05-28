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George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD savaş alanına döndü! Türk düşmanı medya sessiz

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Ülke savaş alanına dönerken her fırsatta Türkiye'ye çamur atma peşinde olan CNN, NYT, WSJ gibi medya kuruluşlarının olayları görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

28.05.2020 10:47 - Son Güncelleme: 28.05.2020 10:56
George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD savaş alanına döndü! Türk düşmanı medya sessiz

Yerel medyada yer alan haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericiler, önceki gün Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde toplandı.

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George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD savaş alanına döndü! Türk düşmanı medya sessiz



Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.

George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD savaş alanına döndü! Türk düşmanı medya sessiz

Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı kameralara yansıdı.

George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD savaş alanına döndü! Türk düşmanı medya sessiz

Olaylar devam ederken bazı göstericilerin bölgede bulunan bir mağazayı ateşe verdiği, bir başka mağazayı ise yağmaladığı ve polisin bu bölgeye ilave destek göndererek göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttığı belirtildi.

George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD savaş alanına döndü! Türk düşmanı medya sessiz

Yerel televizyon kanallarına yansıyan son haberlerde olayların halen devam ettiğini aktarıldı.

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