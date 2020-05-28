George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ABD savaş alanına döndü! Türk düşmanı medya sessiz
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Ülke savaş alanına dönerken her fırsatta Türkiye'ye çamur atma peşinde olan CNN, NYT, WSJ gibi medya kuruluşlarının olayları görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
28.05.2020 10:47
- Son Güncelleme: 28.05.2020 10:56
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