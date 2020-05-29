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George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi! Göstericiler ve polis saatlerce çatıştı

Son dakika haberi... ABD'de George Floyd isimli siyahi ABD'linin gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi.

29.05.2020 10:34 - Son Güncelleme: 29.05.2020 10:43
George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi! Göstericiler ve polis saatlerce çatıştı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor. Eylemciler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Minneapolis Polis Merkezi'nin girişini ateşe verdi. Protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. İşyerlerini ateşe veren göstericiler polis arabalarını da taşladı.

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George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi! Göstericiler ve polis saatlerce çatıştı

KARAKOLU ATEŞE VERDİLER
Bazı mağazalar olaylar sırasında yağmalandı.Protestocular ayrıca Minneapolis 3. Bölge Polis Müdürlüğü binasını bastı. Polisler binadan çıkartıldı müdürlük binası ateşe verildi.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi! Göstericiler ve polis saatlerce çatıştı

George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını ve yargılanmasını talep eden göstericiler eylemleri sürdürmeyi planlıyor.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi! Göstericiler ve polis saatlerce çatıştı

MİNNESOTA'DA "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ
New York'tan Colorado'ya Washington'dan California'ya ülke genelinde sokaklara dökülen göstericiler adalet için yürüdü.'SİYAHİLERİN HAYATI ÖNEMLİ'Siyahilerin hayatı önemli (BlackLivesMatter) ve 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) yazan pankart taşıyan göstericiler, siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de polis şiddetine öfke dinmiyor: Polis karakolu ateşe verildi! Göstericiler ve polis saatlerce çatıştı

George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz acil durum ilan ettiğini ve olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı.

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