



Vali Tim Walz da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda protestoculara hitaben, ''Acınızı halka açık bir gösteriye katılarak eyleme dönüştürmeyi planlıyorsanız, lütfen kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın.'' ifadesini kullandı.

Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan dört polisin işine son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.