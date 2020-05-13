Günümüzde mali imkânlarının önemli bölümünü silahlanmaya harcayan iki süper güç ABD ile Rusya, 'hatalı yatırımlarının' sonucunda gözle görülmeyen 100 nanometre (milimetreden 10 bin kat küçük) boyuttaki koronavirüse yenik düştü. ABD 1 milyon 350 bin hastayla 'kara liste'de liderliğini elinde bulundururken, salı gününden itibaren Rusya da 232 bin vakayla ikinci sıraya yerleşti. İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, ABD silahlanmaya 2019 yılında 732 milyar, Rusya ise 65 milyar dolar harcadı. ABD silah harcamaları listesinde bir numara, Rusya ise dört numara.





SAĞLIK SİSTEMİ İÇLER ACISI

Hürriyet'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin koronavirüs karşısında uğradığı yıkımı dış düşmanlarla izah etmeye çalışıyor. Trump'ın gösterdiği bir numaralı suçlu COVID-19'un ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin. Trump'tan farklı bir yolla koronavirüs krizini açıklamaya çalışan Rusya'nın lideri Vladimir Putin işi 'kadere' bağladı. Putin, 2007 yılından bu yana küresel jeopolitik kavgalar uğruna ülkede ilgi görmeyen sağlık sisteminin içler acısı durumuna değinmeyi tercih etmedi. Önceki gün Rusya halkına hitaben yaptığı konuşmasında, "6 haftalık karantina süresini sağlık sistemimizi hazır duruma getirmek için kullandık" demesi dikkat çekti. Salgının kara listesinde dün ikinci sıraya yerleşen Rusya'da yaklaşık bir haftadır her gün 10 binden fazla yeni hasta tespit ediliyor. Son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka bulunan ülkede resmi rakamlara göre can kayıpları ise 107 artarak 2 bin 116'ya yükseldi.





PESKOV'UN TESTİ POZİTİF

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Interfax ajansına konuşan Peskov, "Hastayım. Hastanede tedavi görüyorum" dedi. Peskov'da koronavirüs görülmesi 'Putin ile en son ne zaman görüştü' sorusunu akıllara getirdi. Ancak Kremlin yetkilileri son direkt temasın üzerinden dört hafta geçtiğini söyledi. Böylece Peskov, Rusya yönetiminde virüse yakalanan dördüncü üst düzey yetkili oldu. Koronavirüse daha önce Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakusev ve Kültür Bakanı Olga Lyubumova yakalanmıştı.





BEYAZ SARAY'DA MASKE ZORUNLULUĞU

Sağlık sistemi çöken bir diğer askeri süper güç ABD'de Başkan Trump sağlık krizine politik bir boyut katmaya çalışıyor. Can kayıpları 82 bine yaklaşırken, Trump Çin'i suçlamaya devam ediyor. Öte yandan Beyaz Saray'da son haftada birden fazla vaka tespit edilmesi üzerine yönetim ofislerinin bulunduğu Batı Kanadı'nda çalışanlara koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske takma zorunluluğu getirildi. Buna göre çalışanlar, masalarında olmadıkları sürece maske takacak. Beyaz Saray'da maske zorunluluğuna rağmen Trump'ın maskesiz basın toplantılarına katılması ise dikkat çekiyor. Başkan Trump'ın yaverlerinden birine ve Başkan Yardımcısı Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a COVID-19 teşhisi konmuştu.





TRUMP KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Çin asıllı Amerikalı kadın bir gazetecinin, "ABD'nin tüm dünyada en çok test yapan ülke olması ile övünüyorsunuz. Peki ülkede her gün insanlar ölürken ve birçok yeni vaka görülürken bunun bir önemi var mı" şeklindeki sorusu üzerine, "Bunu Çin'e sorun" diyerek kürsüyü terk etti. Trump'ın azarladığı gazetecinin Asya kökenli olması ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Dr. Margaret Harris ise ABD ve Brezilya'nın uyarıları dikkate almadıkları için salgından daha çok etkilendiklerini söyledi.