Durumun ciddiyetini Kremlin de kabul etti. Putin'in fiziki olarak dış dünyadan izole şekilde çalıştığını anlatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Anlaşılan salgınla ilgili oluşan durum karşısında bir süre daha çalışmalarımızı kısıtlayıcı tedbirler altında yürütmek zorunda kalacağız. Bu önlem ve tedbirler özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumunu da kapsıyor" dedi.

Rusya lideri Putin'in, nisan ayı ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği konuşuluyor.