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    • Dünya
    • 12.05.2020 15:34
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    • 12.05.2020 15:50
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    : Putin'e bir şok daha! Peskov e yakalandı

    haberine göre dünya genelinde en çok vakasının bulunduğu ikinci ülke konumuna gelen 'da, Putin'in en yakınlarından olan Kremlin Sözcüsü Peskov da koronavirüse yakalandı.

    Putin'e bir şok daha! En yakınındaki isim...

    Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü , e (Covid-19) yakalandığını açıkladı.Peskov, koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü ifade ederek, "Evet hasta oldum. Şu anda tedavi görüyorum." dedi.


    *Dmitriy Peskov

    EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İKİNCİ ÜLKE
    Rusya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 10 bin 899 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 232 bin 243'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde 107 kişinin de yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 2 bin 116'ya ulaştığı aktarıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Putin'e bir şok daha! Peskov koronavirüse yakalandı
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