Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, "Kesinlikle, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var. Virüsün bir canlı hayvan pazarından çıktığını söylüyorlar. Her iki durumda da bu Çinliler için iyi bir şey olmaz." dedi.

O'Brien, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çin'e yönelik Kovid-19 konusunda yapılacak bir soruşturma için zaman veremeyeceğini vurgulayan O'Brien, şöyle konuştu:

"Kesinlikle, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var. Virüsün bir canlı hayvan pazarından çıktığını söylüyorlar. Her iki durumda da bu Çinliler için iyi bir şey olmaz. Çin'deki canlı hayvan pazarlarında hayvanlara işkence ediliyor ve buradaki durum çok pis. Buralara ilişkin videoları izlerseniz, durumun ne kadar hayret verici ve korkunç olduğunu görürsünüz."

Virüsün laboratuvarda çıktığı iddialarına ilişkin ellerinde kanıt olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren O'Brien, "Bu virüsün Vuhan'dan geldiğini biliyoruz." açıklamasını yaptı.

O'Brien, son 20 yılda Çin kaynaklı 5 salgının dünyayı etkilediğini de anımsattı.

"AFGAN HALKI İÇİN ANLAMLI BİR BARIŞ SÜRECİNE GİRME ZAMANI"

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında yaşanan gerginliğe ilişkin O'Brien, "Afganistan'a hukukun üstünlüğünü getirmek istiyoruz. Özgürlüğü, demokrasiyi ve temel insan haklarını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

O'Brien, Afganistan'da birçok ABD askerinin hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Şimdi, Afgan halkı için bir araya gelme ve anlamlı bir barış sürecine girme zamanıdır. ABD için ise evine dönme vakti geldi. Ülkemizde odaklanmamız gereken çok şey var." çağrısında bulundu.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Kovid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılmasına ilişkin de yorum yapan O'Brien, "Başkan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta telefonda görüştü ve durumu iyiydi. Bu virüs çok zorlu ve Beyaz Saray'daki bazı kişileri bile vurdu. Boris Johnson gibi dünya liderlerini vurdu. Putin'in iyi olduğu dışında bir bilgimiz yok." dedi.





