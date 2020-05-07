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    • Dünya
    • 07.05.2020 11:37
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    • 07.05.2020 11:58
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    ’li hemşire ağlayarak itiraf etti: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyor

    haberi... Dünyayı esir alan virüs salgını 'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına getirdi. ABD'li adlı hemşire ülkede sağlık alanındaki ihmalleri gözyaşlarıyla anlatarak, "Ağır ihmal var, Hastalar ölüyor. En ufak şeyde fiş çekiliyor. Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

    virüs salgınında merkez üssü haline gelen 'de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya'da salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. ABD'nin Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs (Covid-19) salgıyla mücadeleye destek vermek için 'a giden adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmallari anlattı.

    EN UFAK OLAYDA HASTALARIN FİŞİ ÇEKİLİYOR
    İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.

    BİNLERCE KİŞİ İHMALLERDEN DOLAYI ÖLÜYOR
    Nicole Sirotek adlı hemşire ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu çektiği videoyla göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD'de koronavirüs hastalarının "ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim" nedeniyle "öldürüldüğünü" iddia ederken "Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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