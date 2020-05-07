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    • 07.05.2020 09:40
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    Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti | 7 Mayıs Perşembe vakalarında son durum

    haberi... Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Kovid-19 3 milyon 820 bin 757'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 265 bin 96 kişi hayatını kaybetti.

    İyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 303 bin 146 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

    En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (213 bin 109), İspanya (159 bin 359), Almanya (139 bin 900), İtalya (81 bin 587), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 957) oldu.

    'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 78 bin 202'ye ulaştı.

    Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

    Dünya genelinde Kovid-19 3 milyon 820 bin 757'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 265 bin 96 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti | 7 Mayıs Perşembe koronavirüs vakalarında son durum
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