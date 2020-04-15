"MASKESİZ HASTALARA BAKMAYA RAZI MISINIZ?"

Sağlık altyapısı yetersiz olan ve vatandaşlarını ölüme terk eden ABD şimdi de sağlık çalışanlarını ölüme terk ediyor. ABD'de hastane yönetimlerinin doktorlara ve hemşirelere bir yazı göndererek "Eldivensiz ve maskesiz hastalara bakmaya razı mısınız?" diye sorduğu öğrenildi. Sağlık personeli bakımında yetersiz olan ABD'nin tıbbi malzeme bakımında da yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu durumun virüs sürecinde sarsılan ABD'nin sağlık sisteminin iflas ettiğinin kanıtı niteliğinde oldu.