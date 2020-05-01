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    • 01.05.2020 20:09
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    Son dakika: 'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 27 bini aştı

    Son dakika haberine göre, 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Ölü sayısı son 24 saatte 739 artarak 27 bin 510'a yükseldi.

    İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor!

    'de son 24 saat içinde yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 arttı.

    ÖLÜ SAYISI 27 BİN 510'A YÜKSELDİ
    Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artışla 27 bin 510'a yükseldi.

    Hancock, nisan ayının son gününde 122 bin 347 test yapılarak hükümetin koyduğu 100 bin test hedefinin de aşıldığını kaydetti.

    Böylece ülkede toplam test sayısı 1 milyon 23 bin 824 olurken, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 201 artışla 177 bin 454'e çıktı.

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    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 27 bini aştı
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