



ALMANYA: 1.7 TRİLYON $

Bir tazminat hamlesi de Almanya'dan geldi. Pekin yönetimine, virüs nedeniyle meydana gelen finansal kayıplar nedeniyle 1.7 trilyon dolarlık fatura kesildi. Öte yandan Hindistan'ın, Çin'i Birleşmiş Milletlere şikayet ederek, 20 trilyon dolar tazminat talep ettiği bildirildi. Nijeryalı savcılar ise Çin'den 200 milyar dolar tazminat talep edeceğini duyurdu.