Çin'den çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Binlerce kişiyi hayattan kopardı. Ülke ekonomileri sarsıldı. Dünya devleri Çin'e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
ABD: 20 TRİLYON $
ABD Başkanı Donald Trump, Coronavirüs salgını nedeniyle Çin'den büyük bir tazminat talep edeceklerinin sinyalini verdi. ABD'li avukatlar, 20 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.
İNGİLTERE: 3.2 TRİLYON $
İngilizler, Coronavirüs salgını konusunda uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin belirlenmesi durumunda Çin hakkında tazminat davası açılmasını istiyor. Hükümetin Çin'den 3.2 milyar dolar isteyebileceği belirtildi.
ALMANYA: 1.7 TRİLYON $
Bir tazminat hamlesi de Almanya'dan geldi. Pekin yönetimine, virüs nedeniyle meydana gelen finansal kayıplar nedeniyle 1.7 trilyon dolarlık fatura kesildi. Öte yandan Hindistan'ın, Çin'i Birleşmiş Milletlere şikayet ederek, 20 trilyon dolar tazminat talep ettiği bildirildi. Nijeryalı savcılar ise Çin'den 200 milyar dolar tazminat talep edeceğini duyurdu.