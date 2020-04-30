



Bu nedenle kişilerin, dışarı çıkmadan önce diğer insanlarla temas halinde etkinin en aza indirgenmesi için dişlerini fırçalamasını gerektiğini söyledi.

"3 İLE 5 SAAT ARASINDA KORUYOR"

Profesör Addy yaptığı açıklamada, "Bilim insanları, ağız ve burun kaplamalarını destekleyen Covid-19'un yayılmasında tükürük damlacıklarının rolünü vurguladı. Diş macunu, corona virüse karşı önerilen el yıkama jellerinde bulunanlarla aynı temizlik maddelerini içerir. Diş macununun ağızdaki antimikrobiyal etkisi üç ile beş saat devam eder ve böylece tükürükteki viral yükü veya ağza giren virüslerin neden olduğu enfeksiyonu azaltır" ifadelerini kullandı.