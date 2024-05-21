Almanya’da 2023’te siyasi suçlar 60 bine ulaştı: PKK yandaşları, 2023’te Türklere ve Türkiye’ye yönelik 356 siyasi saikli suç işledi

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Münch de siyasi saikli suçların son 10 yılda neredeyse iki katına çıktığını ve artmaya devam ettiğini söyledi.

Münch, nüfusun bazı kesimlerinde radikalleşme eğilimleri olduğuna işaret ederek, "Demokrasimizi ve toplumsal barışımızı tehdit eden bu gelişmeyi çok ciddiye almalıyız. Bu nedenle federal ve eyalet polisi siyasi amaçlı suçlarla mücadeleye öncelik vermeye devam etmektedir." dedi.