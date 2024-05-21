SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Almanya'da 2023'te siyasi suçlar 60 bine ulaştı: PKK yandaşları, 2023'te Türklere ve Türkiye'ye yönelik 356 siyasi saikli suç işledi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, geçen yıl ülkede işlenen siyasi saikli suçların yaklaşık yüzde 2 artarak 60 bin 28'e ulaştığını bildirdi. Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, 2023'te Türklere ve Türkiye'ye yönelik 356 siyasi saikli suç işledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:59 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 16:59
Almanya’da 2023’te siyasi suçlar 60 bine ulaştı: PKK yandaşları, 2023’te Türklere ve Türkiye’ye yönelik 356 siyasi saikli suç işledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında "2023 Siyasi Saikli Suçlar Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.

Ülkede 2022'de işlenen siyasi saikli suç sayısının 58 bin 916 olduğunu hatırlatan Faeser, 2023'te bu suçların yaklaşık yüzde 2 artışla 60 bin 28'e yükseldiğini söyledi.

Faeser, bu sayının, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Almanya demokrasisi için en büyük tehdidin aşırı sağ olmaya devam ettiğini kaydeden Faeser, "Açık ve liberal toplumumuza karşı işlenen suçlarda yeni bir zirve görüyoruz. Aşırı sağcı suçlar hızla artmaya devam ediyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'e atıfta bulunan Faeser, bu tarihten itibaren Almanya'da antisemit suçlarda da ciddi bir artış olduğunu belirtti.

Faeser, devlet olarak şiddete müsamaha göstermeyeceklerini net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini kaydetti.

Federal Kriminal Dairesi Başkanı Münch de siyasi saikli suçların son 10 yılda neredeyse iki katına çıktığını ve artmaya devam ettiğini söyledi.

Münch, nüfusun bazı kesimlerinde radikalleşme eğilimleri olduğuna işaret ederek, "Demokrasimizi ve toplumsal barışımızı tehdit eden bu gelişmeyi çok ciddiye almalıyız. Bu nedenle federal ve eyalet polisi siyasi amaçlı suçlarla mücadeleye öncelik vermeye devam etmektedir." dedi.

Raporda, terör örgütü PKK yandaşlarının işlediği suçlar da yer aldı.

Terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ve Türkiye'ye yönelik geçen yıl 356 siyasi saikli suç işledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu’yu resmi törenle karşıladı
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze töreni Tebriz’de başladı | Türkiye’den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni kumpasın adı: Z7! Ses kayıtları ortaya çıktı! Serdar Sertçelik için....
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin flaş açıklama: Çiftlerimize ödemeler bugün itibarıyla başlıyor
Akıncı dünya basınında! Milyonlarca kişi canlı takip etmişti: Reisi’nin helikopterinin bulunduğu anlar gündemden düşmüyor
Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun Galatasaray maçı sonrası görüntüsü olay oldu! Alkış alan hareket
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Reisi çıkışı: İsrail ve ABD’nin nerede durduğu belli olmalıdır
İran’da yas var: Kare kare İbrahim Reisi’nin cenaze töreni
İstanbul Valiliği’nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili flaş açıklama: Stadyum müdürüne saldıran 5 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır
Yine başıboş köpek dehşeti: Hem Konya’da hem Kocaeli’de!
Serdar Sertçelik’in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı
Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe’ye dev çalım
İran’daki helikopter kazasına ne sebep oldu? İşte dikkat çeken ayrıntılar! Komplo mu yoksa teknik arıza mı?
7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | Bağ-Kurlulara erken emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar...
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Bedriye Kılıç’ı canice öldüren Tayfur Kılıç için karar verildi
SON DAKİKA