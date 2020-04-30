Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.04.2020 22:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2020 22:13
    ABONE OL

    Dünya genelinde ten ölenlerin sayısı 230 bini aştı! İşte son durum

    Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bini geçti. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 62 bin 208 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

    Ölü sayısı 230 bini aştı!

    Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bini geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 244'e, vaka sayısı 3 milyon 256 bin 832'ye ulaştı.

    EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE GÖRÜLDÜ
    Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 62 bin 208 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 967 can kaybıyla , 26 bin 97 ile İngiltere, 24 bin 543 ile , 24 bin 87 ile Fransa, 7 bin 594 ile Belçika, 6 bin 518 ile Almanya, 6 bin 28 ile , 5 bin 541 ile , 4 bin 795 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile takip etti.

    1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise (3 bin 174), (2 bin 996), İsveç (2 bin 586), İsviçre (1737), Meksika (1732), İrlanda (1190), Hindistan (1079) ve Rusya (1073) şeklinde sıralandı.

    Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

    Virüs bulaşan 1 milyon 28 bin 686 kişi iyileşirken 1 milyon 997 bin 902 kişinin tedavisi sürüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 230 bini aştı! İşte son durum
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri