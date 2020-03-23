Bugünkü
Takvim

'deki virüs salgınına ilişkin çarpıcı tespit! Diğer eyaletlere bulaşmaması tesadüf mü?

yazarı , bugünkü köşe yazısında 'deki salgınına ilişkin çok çarpıcı bir noktaya temas etti. 11 milyonluk  şehrinde yaşanan krizi ele alan Kaplan, "Virüs 'ya, Amerika'ya, 'ya ulaştığı kadar mesela başkent Pekin'e ya da ekonomik merkez Şangay'a nasıl ulaşmadı?" dedi.

  • Dünya
  • 23.03.2020 15:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 15:57
ABONE OL
Diğer eyaletlere nasıl bulaşmadı?
yazarı 'ın dikkat çeken yazısı şöyle:

"2019 yılının 20 Aralık günü 'in Hubei eyaletine bağlı şehrinde hastaneye başvuran zatürre vakalarında bir kümelenme olduğu fark edildi. İlk vakalar, Vuhan'daki bir hayvan pazarı ile ilişkiliydi ve bu pazarda balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındı.

İlk vakalar yeni tip virüse işaret ediyordu ve Doktor Li Venliang bunu meslektaşlarına, hastalığın SARS'a benzediğini belirterek duyurdu. Ancak yönetim tarafından sert biçimde uyarılarak susturuldu. Li Vengliang ne yazık ki bir hastasından kaptığı virüs nedeniyle hayatını kaybetti."
Fuat Uğur'un Türkiye gazetesindeki yazısı böyle başlıyordu. Tam bu noktada bir ekleme yapmak istiyorum. 1 Ocak 2020 tarihinde, Çin'e bağlı Global Times gazetesinde yer alan bir haberin başlığı şöyleydi:
"Wuhan polisi, tanımlanamayan bir zatürre salgını olduğuna dair yalan haberleri yayan 8 kişiyi tutukladı."


Yani Çin'in 1 Ocak'taki duruşu hâlen ortada yeni bir salgın olmadığı yönündeydi ve Aralık'ta başladığı düşünülürse, en az bir aydır alınan bir önlem yoktu. Uyaranları tutuklatmak dışında... Aradan geçen 2,5 ay sonunda, ilk defa geçen hafta Çin, ülkede başka yeni COVID-19 vakasının tesbit edilmediğini ilan etti.



Şimdi aklıma takılan soruyu şöyle ifade edeyim: Vuhan şehri nüfusu 11 milyon.

Bulunduğu eyalet nüfusu 57 milyon.

Komşuları 29 ile 100 milyon arasında değişen nüfuslar içeren beş eyalet.

Vuhan'dan Çin'in pek çok şehrine Tianhe Havaalanı var. Vuhan'dan Çin'in diğer yerlerine yolcu taşıma kapasitesi günde 250 bin kişi.

Bu sadece bir ayda milyonlarca kişi demek. Ancak bu virüs Avustralya'ya, Amerika'ya, İtalya'ya ulaştığı kadar mesela başkent Pekin'e ya da ekonomik merkez Şangay'a nasıl ulaşmadı?

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı tespit! Diğer eyaletlere bulaşmaması tesadüf mü?
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri