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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 07:39
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    • 23.03.2020 07:39
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    Koronavirüs dünya sını tepetaklat etti! Bir ayda 28 trilyon dolar eridi!

    İlk olarak ’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bini aşarken vaka sayısı 308 bin oldu. Koronavirüs nedeniyle bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı kararı aldı bazıları ise ilan etti. Tüm bu durumlar dünya ekonomisini de derinden etkiledi. Koronavirüsün etkisiyle tepetaklak olan dünya larında şirketlerin piyasa değeri bir ayda 28 trilyon dolar eridi.

    Koronavirüs dünya borsasını tepetaklat etti!

    Dünya ekonomisini sarsan koranavirüs kabusu, ları da yerle bir etti. Merkez bankalarının açıkladığı ve toplam büyüklüğü 5 trilyon dolara ulaşan teşvik paketlerine rağmen, küresel ekonominin resesyona gireceği endişeleri, borsalarda 2008 krizinden bu yana en sert düşüşe neden oldu. Dünya borsaları endeksi olarak tanımlanan MSCI World, 12 Şubat'tan bu yana yüzde 32 değer kaybetti. İşlem gören şirketlerin piyasa değeri de 28 trilyon dolar azalarak 87 trilyon dolardan 59 trilyon dolara indi.

    ÇİN BORSASI YÜKSELİYOR
    Virüsün etkisini artırdığı son bir ayda ABD'de Endeksi yüzde 34.3 düştü. Virüsten en fazla etkilenen ülke durumuna gelen ve üretimini tamamen durduran 'da endeks yüzde 37 değer kaybederken, yüzde 33, yüzde 35, yüzde 39 düştü. Son 1 ayda dünyada en fazla düşen borsa yüzde 41.4 ile olurken, bu ülkeye yüzde 41.3 Lüksemburg, yüzde 40.4 ile izledi. fiyatlarındaki düşüşten ağır darbe alması beklenen rusya'da ise endeks yüzde 40.2 düştü. Virüsün çıkış noktası olan ise son üç ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Bu dönemde Çin Borsası yüzde 8 prim yaptı.

    BORSA İSTANBUL TUTUNDU
    Virüsün etkisini göstermeye başladığı 'de son 1 ayda tutunan piyasalar arasında yer aldı. Yüzde 25.8 düşen Borsa İstanbul'da kayıplar dünya ortalamasının yarısında kaldı. Hisse senedi fiyatlarının dolar bazında 15 yılın dibine gerilemesi ve son dönemde şirketler tarafından açıklanan hisse geri alımlarının hızları piyasanın tutunmasında etkili oldu.

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