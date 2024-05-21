Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ciolacu, merdivenlerde Türkiye ve Romanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayrakların yarıya indirildiği görüldü.

Başbakan Ciolacu'ya ziyaretinde 11 icracı bakan ve Romanya'daki Türk ve Türk Tatar toplumlarının temsilcileri olan iki soydaş milletvekili de eşlik ediyor.



ORTAK BİLDİRİ İMZALANACAK

Başbakan Ciolacu'nun bu ziyareti çerçevesinde imzalanacak Ortak Siyasi Bildiri'yle iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ihdas edilecek ve bu mekanizmanın ilk toplantısı aynı gün gerçekleştirilecek. İlgili Bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek. YDSK toplantısında ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

15 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Görüşmelerde; başta ekonomi olmak üzere savunma, ulaştırma, tarım, turizm ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde değerlendirilmesi planlanıyor. 10 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin, ortak hedef çerçevesinde 15 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.