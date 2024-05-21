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Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:23 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 18:37
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulunuyor.

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:


"BUNA ARTIK DUR DEMELİ"
Başkan Erdoğan: Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının canını hiçe sayarak soykırım politikasını sürdürmeye devam ediyor.

DETAYLAR GELECEK...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı.

Ciolacu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Resmi törenle karşıladı!

Başkan Erdoğan, Ciolacu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ciolacu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.


TÜRKÇE SELAM
Ciolacu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ciolacu, merdivenlerde Türkiye ve Romanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle bayrakların yarıya indirildiği görüldü.

Erdoğan ve Ciolacu, ikili görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katılacak. İki lider, anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu

Başbakan Ciolacu'ya ziyaretinde 11 icracı bakan ve Romanya'daki Türk ve Türk Tatar toplumlarının temsilcileri olan iki soydaş milletvekili de eşlik ediyor.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANACAK
Başbakan Ciolacu'nun bu ziyareti çerçevesinde imzalanacak Ortak Siyasi Bildiri'yle iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ihdas edilecek ve bu mekanizmanın ilk toplantısı aynı gün gerçekleştirilecek. İlgili Bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek. YDSK toplantısında ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

15 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ
Görüşmelerde; başta ekonomi olmak üzere savunma, ulaştırma, tarım, turizm ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde değerlendirilmesi planlanıyor. 10 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin, ortak hedef çerçevesinde 15 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

ORTAK GÜVENLİK GİRİŞİMLERİ
Romanya ile bölgemizde tesis ettiğimiz ortak güvenlik girişimlerinin icrasına yönelik istişarelerde bulunulması hedefleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİ
Ayrıca, savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve temasların sürdürülmesin ele alınması öngörülüyor. Terörle mücadelede iş birliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanıyor. Ukrayna'daki savaş ve İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'nin görüşlerinin aktarılması hedefleniyor.

ANLAŞMALAR GÜNDEMDE
YDSK Zirve toplantısı marjında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma, Şehircilik Alanında İşbirliği Anlaşması ve Diplomatik Temsilcilik Mensuplarının Gelir Getirici İşlerde Çalışabilmesi konularında anlaşmalar imzalanması da gündemde yer alıyor.

İKİLİ TİCARET 10 MİLYAR DOLARI AŞTI
Romanya, Türkiye'nin Balkanlardaki en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Türkiye de Romanya'nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağı ve ikili ticaret hacmi son iki yılda üst üste 10 milyar doları aştı. Romanya'daki Türk yatırımları üçüncü ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar Dolar'ın üzerinde.4 binden fazla Türk firması aktif şekilde Romanya'da faaliyet gösteriyor. Bu firmaları özellikle müteahhitlik sektöründe stratejik önemde projeler de üstleniyor.

SOYDAŞLAR KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR
Türkiye-Romanya ilişkilerinin derin tarihi bağları bulunuyor. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk Tatar soydaşlar, iki ülke arasında dostluk köprüsü vazifesi görüyor.

SOMUT PROJELER
Türkiye'nin Karadeniz komşusu ve NATO müttefiki Romanya ile bölge güvenliğinin korunmasına yönelik ortak faaliyet ve girişimler de yapılıyor. Karadeniz'deki başıboş mayınların temizlenmesine yönelik olarak Türkiye'nin önerisiyle Romanya ve Bulgaristan'la birlikte kurulan Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu bu çabalarının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

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