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Coronavirüs (Covid-19) ile savaşan 'dan tüyler ürperten görüntüler! Bir ...

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya ulaştı. 'da 1 , ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı. Bergamo'daki hastanede, ölüm kalım savaşı veren hastaların durumu dünyayı ayağı kaldırdı. Nefes almak için amansız bir ın içler acısı hali Coronavirüsünün ne denli ölümcül olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya ulaştı. İtalya'da 1 günde 793 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı. Bergamo'daki hastanede, ölüm kalım savaşı veren hastaların durumu dünyayı ayağı kaldırdı.

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Haberler Dünya Coronavirüs (Covid-19) ile savaşan İtalya'dan tüyler ürperten görüntüler! Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti...
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