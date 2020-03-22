Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya ulaştı. İtalya'da 1 günde 793 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı. Bergamo'daki hastanede, ölüm kalım savaşı veren hastaların durumu dünyayı ayağı kaldırdı.
Coronavirüs (Covid-19) ile savaşan İtalya'dan tüyler ürperten görüntüler! Bir günde 793 kişi hayatını kaybetti...
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya ulaştı. İtalya'da 1 günde 793 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı. Bergamo'daki hastanede, ölüm kalım savaşı veren hastaların durumu dünyayı ayağı kaldırdı. Nefes almak için amansız bir savaş veren hastaların içler acısı hali Coronavirüsünün ne denli ölümcül olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
- Dünya
- 22.03.2020
- Gazete
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, Avrupa'ya ulaştı. İtalya'da 1 günde 793 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 4 bin 825'e ulaştı. Bergamo'daki hastanede, ölüm kalım savaşı veren hastaların durumu dünyayı ayağı kaldırdı.
- Koronavirüs durdurulamıyor! Oraya da sıçradı
- Avrupa'da koronavirüs korkusu!
- AB ülkesi duyurdu: Bize Türkiye yardım ediyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.