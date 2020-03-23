HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Hızlı tanı kiti, günlük corona virüsü testi kapasitesini artıran ve daha fazla insana daha hızlı corona virüsü testi yapılmasını sağlayan test kitidir. Haberimizde, coronavirüsü hızlı tanı kitine dair merak edilenler yer alıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse yönelik Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırılırken, yapılabilen laboratuvar sayısı da genişletildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı.