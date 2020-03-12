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'da koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükseldi!

'da 'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı esir alan yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 62'ye yükseldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.

  • Dünya
  • 13.03.2020 06:38
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 06:41
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Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin 11'i yabancı uyruklu olarak kayıtlara geçti.

Böylece ülke genelinde vaka sayısı 62 oldu.

Açıklamada, daha önce virüs nedeniyle tedavi gören kişilerden birinin iyileştiği belirtildi.

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