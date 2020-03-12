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Koronavirüs İtalya'da hayatı durdurdu! Başbakan açıkladı: Tüm ticari faaliyetler askıya alındı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip Koronavirüs dünyayı esir aldı. Koronavirüsten Çin'den sonra en çok etkilenen ülke İtalya oldu. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı. Gelen son dakika haberine göre, İtalya Başbakanı Conte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde kamu hizmetler haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

12.03.2020 07:32 - Son Güncelleme: 12.03.2020 07:32
Koronavirüs İtalya'da hayatı durdurdu! Başbakan açıkladı: Tüm ticarei faaliyetler askıya alındı!

Kovid-19 nedeniyle son 3 haftadır olağanüstü günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın önüne geçemeyen İtalya'da hükümet, pazartesi günü açıkladığı kısıtlayıcı tedbirlerin çerçevesini genişletti.

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Koronavirüs İtalya'da hayatı durdurdu! Başbakan açıkladı: Tüm ticarei faaliyetler askıya alındı!

Başbakan Conte, akşam saatlerinde Facebook hesabından yaptığı canlı yayınla, Kovid-19'a karşı mücadelede İtalyanlara gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs İtalya'da hayatı durdurdu! Başbakan açıkladı: Tüm ticarei faaliyetler askıya alındı!

Önceliklerinin her zaman İtalyanların sağlığı olduğunu belirten Conte, "Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek." dedi.

Koronavirüs İtalya'da hayatı durdurdu! Başbakan açıkladı: Tüm ticarei faaliyetler askıya alındı!

Mal ve hizmeti sunan tedarik zincirlerinin, taşımacılık, tarımsal faaliyetler, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinin garanti edileceğini, benzinliklerin açık olacağını vurgulayan Conte, marketlerin de açık kalacağını, marketlere akın edilmemesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs İtalya'da hayatı durdurdu! Başbakan açıkladı: Tüm ticarei faaliyetler askıya alındı!

Sanayi işletmeleri ve fabrikaların salgının bulaşmasını önleyecek nitelikte güvenlik koşullarına uymak koşuluyla açık kalabileceğini ifade eden Conte, zorunlu olmayan tüm üretim departmanlarının kapatıldığını duyurdu.

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