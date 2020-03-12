Koronavirüs İtalya'da hayatı durdurdu! Başbakan açıkladı: Tüm ticari faaliyetler askıya alındı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip Koronavirüs dünyayı esir aldı. Koronavirüsten Çin'den sonra en çok etkilenen ülke İtalya oldu. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 800'ü aştı. Gelen son dakika haberine göre, İtalya Başbakanı Conte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde kamu hizmetler haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.
Önceliklerinin her zaman İtalyanların sağlığı olduğunu belirten Conte, "Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek." dedi.